Instalação adequada do chuveiro traz economia A qualidade da instalação elétrica e o estado de conservação da rede elétrica são importantes para economizar energia na hora de tomar banho com água quente. O coordenador do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), Alexandre Novgorodcev, afirma que o consumidor que seguir atentamente o manual de instruções de instalação do chuveiro não terá problemas com desperdício de energia. Alexandre ressalta que a qualidade da rede elétrica pode influenciar no gasto de energia. "Uma rede elétrica antiga pode apresentar problemas de instalação com chuveiros de maior potência", alerta o coordenador do Inmetro. Ao comprar um chuveiro, o consumidor deve estar atento à potência máxima do produto e se a voltagem do chuveiro corresponde ao disjuntor de sua residência. O diretor da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica (Abinee), Alexandre Cela, avisa que uma rede mal projetada pode apresentar riscos à segurança do consumidor. "Em caso de redes elétricas antigas, o consumidor deve tomar cuidado na hora de comprar o chuveiro. Se a instalação for mal feita pode provocar sobrecargas na rede elétrica", avisa. O gerente de pesquisa e desenvolvimento da fabricante de chuveiros elétricos Lorenzetti, Walter Mônaco, ressalta que se a residência, apartamento ou condomínio não tiver um projeto elétrico adequado à utilização de vários aparelhos ao mesmo tempo, a instalação de um chuveiro de maior potência pode provocar uma sobrecarga de energia e o disjuntor pode queimar. "Além de provocar um desperdício maior no consumo de energia, uma rede elétrica mal projetada facilita a possibilidade de acidentes, como curtos-circuitos, na rede elétrica", alerta Mônaco. Confira abaixo as dicas dos especialistas do setor para a instalação e manutenção correta do chuveiro elétrico. - O consumidor deve ler e seguir atentamente o manual de instruções do fabricante de chuveiro elétrico. - É fundamental certificar-se de que existe um circuito independente de fiação adequada. A instalação deve ser feita por um eletricista de confiança. Antes da instalação, o consumidor deve verificar se existe fio-terra para a instalação do chuveiro elétrico. O fio-terra é exigido conforme a norma 5410 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O consumidor deve evitar o improviso na instalação para que não ocorram acidentes graves, como curtos-circuitos. - Fios antigos, mal dimensionados, rede mal projetadas e conexões de fios mal feitas provocam desperdício de energia e danos na instalação elétrica. - O consumidor não deve reaproveitar uma resistência queimada, pois isso, segundo especialistas do setor, acarreta aumento do consumo e pode colocar a sua segurança em risco. - Na reposição ou troca de peças do chuveiro, o consumidor deve procurar peças originais do fabricante. - O consumidor deve limpar periodicamente os orifícios de saída de água do chuveiro elétrico. Veja nos links abaixo dicas para a economia de energia elétrica e água no banho e para a compra do um chuveiro elétrico.