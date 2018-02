Instalação de TV a cabo tem alta de 28,30% Os preços cobrados pelos profissionais para a instalação de TV a cabo continuam subindo significativamente. Dos 57 itens de serviços domésticos pesquisados pelo InformEstado, este foi o que apresentou a maior variação de custo no último mês. Em 16 de janeiro, o valor médio cobrado pelos técnicos para a instalação de TV a cabo era de R$ 94,70. No dia 14 deste mês, o preço avançou para R$ 121,50, o que corresponde a uma variação de 28,30% no período de apenas um mês. Vale lembrar que os preços desse serviço vêm subindo continuamente desde dezembro de 2000. A alta acumulada está em nada menos de 144,96%. Levando em conta o forte avanço nos preços, vale sempre a pena fazer uma boa pesquisa no mercado, para tentar desembolsar um valor menor na contratação desse serviço. O preço mínimo encontrado pelo InformEstado foi de R$ 120,00 e o máximo, de R$ 123,00, ou 2,50% mais. As quedas mais acentuadas A queda mais significativa no mês foi registrada no custo do serviço, cobrado por metro, para desentupir encanamento. Seu custo foi reduzido de R$ 40,38 em 16 de janeiro para R$ 37,63 em 14 de fevereiro, o que representa uma variação negativa de 6,81%. Mesmo com os preços dos serviços do encanador em queda, a dica continua sendo pesquisar, porque nesse caso as variações podem ser bastante expressivas. Nesse serviço, o preço mínimo encontrado pelo InformEstado foi de R$ 19,00 e o máximo, de R$ 60,00. O intervalo entre eles eqüivale à diferença de 215,79%. Outra queda relevante no mês foi constatada no preço da reforma de estofados (dois lugares). O custo do serviço recuou 6,76%, de R$ 185,00 para R$ 172,50.