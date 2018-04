Instituições elevam projeção para o PIB e reduzem para IPCA As instituições financeiras brasileiras voltaram a elevar a estimativa média de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País e a reduzir a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para o fechamento de 2007. Pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 19, pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) mostrou que, em abril, a previsão média de 51 instituições consultadas pela entidade é que a economia encerrará este ano com expansão de 4,01%, enquanto o índice oficial da inflação chegará ao final de dezembro com alta de 3,77%. Em março, os números previstos eram de 3,54% e 3,83%, respectivamente. Segundo a Febraban, a nova metodologia usada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o calcular o PIB, que fez o resultado de 2006 passar de 2,9% para 3,7%, provocou a mudança nas estimativas de vários economistas. Além do PIB total, foram revisados pelas instituições, em abril, as previsões do PIB Agropecuário (de 3,62% para 4,25%); o PIB Industrial (de 3,96% para 4,02%); e o PIB de Serviços (de 2,97% para 2,55%). Para 2008, as projeções de PIB total e IPCA também foram modificadas. A expectativa média para o crescimento do País no próximo ano aumentou de 3,60% para 3,92%. Quanto ao índice de inflação do IBGE, houve redução, de 4,02% para 3,99%. De acordo com a Febraban, as projeções para inflação em 2007 e 2008 continuam abaixo do centro da meta definido pelo Banco Central, de 4,50%, abrindo espaço para que o Comitê de Política Monetária (Copom) continue reduzindo a taxa básica de juros em suas próximas reuniões. Ontem, o comitê decidiu diminuir a Selic em 0,25 ponto porcentual para 12,50% ao ano. Na avaliação da Febraban, o placar dividido da reunião de ontem - mostrando três dos sete diretores do Banco Central com a intenção de cortar a Selic em 0,50 ponto porcentual - levou muitos analistas de mercado a uma aposta de que o Copom terá uma atitude mais ousada já na próxima reunião de junho. Na pesquisa de abril, a projeção média para a Selic foi reduzida, de 11,50% para 11,41%, para o final de 2007. Como o comitê não costuma promover cortes inferiores a 0,25 ponto porcentual, o levantamento da Febraban mostra que as instituições estão mais propensas a trabalhar com uma taxa de 11,25% ao ano no fechamento de dezembro.