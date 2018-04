Instituições precisam de US$ 500 bi, diz Gordon Brown O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, disse hoje que líderes europeus reunidos em Berlim, na Alemanha, concluíram que as instituições internacionais vão precisar de pelo menos US$ 500 bilhões para evitar futuras crises financeiras. "Nós decidimos que as instituições internacionais precisam de US$ 500 bilhões, que lhes permitam não apenas lidar com crises mas também a prevenir crises", disse Brown, após a reunião. Os chefes de Estado e ministros das Finanças das maiores economias da Europa se reuniram hoje na capital alemã para tentar chegar a uma posição comum sobre assuntos econômicos antes da cúpula do G-20, marcada para abril, em Londres. As informações são da Dow Jones Newswires.