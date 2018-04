Instituto critica falta de ´rigidez estrutural´ no PAC O Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) não aborda a "rigidez estrutural" que tem colaborado para problemas de produtividade e investimento no Brasil. Esse é o alerta de Charles Dallara, diretor-executivo do Institute of International Finance (IIF), uma espécie de Febraban mundial. "Os planos de desenvolvimento de infra-estrutura que foram anunciados pelo governo brasileiro são bem-vindos, mas eles não abordam a rigidez estrutural", disse Dallara. "Recentemente, tivemos sinais de que o presidente Lula irá lidar com a reforma previdenciária e fiscal, e talvez até a trabalhista - esses são sinais incipientes, mas encorajadores, porque o Brasil tem sofrido problemas de investimento e produtividade, apesar do boom econômico global." O IIF divulgou nesta quarta-feira, dia 4, uma carta aberta ao Fundo Monetário Internacional (FMI), onde advoga que o Fundo promova uma coordenação de políticas entre os países para corrigir os desequilíbrios globais. "O FMI deveria estimular um diálogo entre os países, para implementar políticas que corrijam, gradualmente, os desequilíbrios globais, abordando o déficit fiscal e em conta corrente dos EUA, taxa de câmbio do Japão e China, por exemplo." Dallara elogiou as políticas que levaram à estabilidade macroeconômica na América Latina nos últimos anos, mas afirmou que o governo de países como Brasil e México não tem implementado as reformas estruturais necessárias. "Em países como o Brasil e o México, há forte liderança política, mas essa liderança não manifestou vontade ou habilidade de lidar com problemas (como a reforma trabalhista)", disse. A falta de reformas está no cerne dos resultados medíocres do continente, que cresce bem menos do que outras regiões do mundo. E vem colaborando para a ascensão de governos populistas na América Latina. "Em alguns países, há uma percepção de que as políticas dos últimos 15 a 20 anos não resultaram em crescimento econômico suficiente", diz Dallara. "A não ser que as reformas trabalhista, fiscal e judiciária sejam perseguidas de forma mais agressiva, a América Latina continuará crescendo menos do que o resto do mundo."