Instituto de Siderurgia discutirá poder de concentração da Vale O vice-presidente executivo do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), Marco Polo de Mello Lopes, reforçou hoje a preocupação das usinas siderúrgicas com o poder de concentração da Companhia Vale do Rio Doce, na produção de minério de ferro, e na logística. Foi durante reunião com integrantes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Lopes disse que procurou esclarecer aos conselheiros que o IBS tem representatividade para se posicionar em relação ao relatório da Secretaria de Direito Econômico (SDE), que recomendou a aprovação de aquisições de mineradoras feita pela Vale, mas com restrições. De acordo com Lopes, o IBS representa 24 usinas mineradoras, que são hoje administradas por 11 empresas. "Não queremos emocionalidade nesse caso e resolvemos assumir um posicionamento de defesa do parecer técnico da SDE, porque ele foi bem fundamentado", disse Lopes. Ele informou que a indústria siderúrgica, hoje, produz cerca de 30,1 milhões de folhas e de aço laminados e semi-acabados, sendo 12 milhões para exportação e para isso consome 47 milhões de tonelada de minério de ferro e carvão. Toda essa carga, segundo Lopes, é transportada por via ferroviária. Daí, destacou, a enorme importância em se garantir um ambiente concorrencial no setor.