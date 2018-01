Instituto do Varejo prevê consumidores mais conservadores em setembro O Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), que reúne as maiores redes varejistas do País, avalia que os consumidores estarão "mais conservadores" em setembro do que neste mês de agosto, o que levará à redução das compras do setor dos seus fornecedores. O Índice Antecedente de Compras do Varejo (IAC), divulgado hoje pelo Instituto, mostra que a estimativa para a variação em setembro, ante agosto, é de -2,2%. Nota divulgada pelo Instituto explica que esta cautela do consumidor deve-se, principalmente, à elevada taxa de juros e ao conturbado quadro político, que impacta mais fortemente as encomendas de bens duráveis. De acordo com o documento, "a conjunção de uma leve recuperação na renda das famílias e do nível de emprego não consegue entusiasmar o consumo, em especial ante um cenário político de constantes surpresas, desestimulando as compras dos consumidores e, por conseqüência, as encomendas do próprio varejo". Condições atuais O Índice Antecedente de Compras do Varejo revelou também que a estimativa de compras para o mês de agosto de 2005 do varejo brasileiro mostra uma variação nominal positiva de 15,87% em relação ao mesmo mês de 2004. A variação prevista do valor nominal de compras neste mês de agosto, em relação ao mês de julho de 2005, sem ajustes sazonais - efeitos temporais -, pelos mesmos critérios, é de 3,13%. Segundo nota do IDV, a variação nominal anual "reflete a expansão dos negócios no setor e também o crescimento das vendas no varejo pelos projetos de expansão e abertura de lojas, desenvolvidos pelas empresas associadas ao IDV".