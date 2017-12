Instituto prevê queda nas exportações de aço O Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) prevê que as exportações de aço deste ano devem atingir 12,25 milhões de toneladas, com queda de 5,7% em relação aos 12,985 milhões embarcados para o exterior no ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo presidente do instituto, José Armando Campos. Em dólares, a queda será maior, chegando a 10,3%, com as receitas deste ano somando US$ 3,5 bilhões ante os US$ 3,9 bilhões de 2003 (US$ 2,9 bilhões em 2002). A queda no volume exportado resulta do aumento de 8,9% nas vendas internas, que deverão somar 16,777 milhões, conforme as previsões do IBS. Em meados de dezembro, o instituto havia divulgado projeção de crescimento de 14% para este ano, mas Campos informou que a revisão para baixo não sinaliza nenhuma piora na expectativa para a economia brasileira este ano. "O que houve foi que agora temos informações mais precisas", disse. Para Campos, o setor siderúrgico está vivendo "momentos de turbulência" no mundo todo e há reclamação generalizada quanto ao aumento de preços dos insumos e dos produtos de aço. Isso resulta principalmente do forte crescimento da produção e do consumo chinês. "Só o aumento de produção da China é mais do que toda a produção brasileira", explicou. No mercado interno, o presidente do IBS observou que as grandes indústrias consumidoras de aço estão reclamando do aumento de preços da matéria-prima, mas que essa situação seria "descabida". Segundo Campos, o setor está fazendo reajustes entre 11% e 15% nos preços. Mas ele admite que poderá haver nova rodada de aumentos nos próximos meses por conta do reajuste nos preços do minério de ferro promovido pela Companhia Vale do Rio Doce no início de janeiro. Alíquota de importação Em entrevista coletiva, José Armando Campos falou ainda que não acredita que o governo vá reduzir a alíquota do imposto de importação sobre os produtos de aço, como chegou a ser cogitado. Ele considera que os efeitos da redução seriam nulos. "A tonelada de bobina a quente no mercado norte-americano está custando US$ 450, enquanto aqui no Brasil o preço é o equivalente a US$ 330 por tonelada. Mesmo se a alíquota de importação fosse reduzida dos atuais 12% para zero, os efeitos práticos seriam mínimos", afirmou. Além disso, segundo Campos, o Brasil tem acordos com outros países e não poderia adotar uma posição unilateral.