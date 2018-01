Instituto prevê volta do investimento em emergentes O Institute of International Finance, que representa os maiores investidores e credores institucionais do mundo, afirmou que os empréstimos e investimentos estrangeiros aos mercados emergentes vão apresentar uma pequena recuperação em 2003, após queda acentuada nos últimos dois anos. Segundo o Instituto, o fluxo líquido de capital aos países emergentes vai aumentar em cerca de US$ 24 bilhões, para US$ 137,1 bilhões. O número, entretanto, ainda é menor que a média de dez anos de US$ 185 bilhões, e não representa uma melhoria geral do apetite dos investidores para os ativos desses países. Segundo o diretor administrativo do órgão, Charles Dallara, a freqüência crescente das crises financeiras nos mercados emergentes durante os últimos cinco anos afugentou os investidores. O Brasil, entretanto, deve escapar dessa tendência. Segundo Dallara, Lula teve um começo de governo "impressionante", ao persuadir os investidores estrangeiros de que seu governo é serio no tocante às reformas econômicas. O Instituto espera que o País responda por um quarto do aumento global do fluxo de capital líquido aos países emergentes em 2003, um ganho de US$ 6,5 bilhões. Os fluxos de capital para a América Latina deverão subir em cerca de US$ 10 bilhões, para US$ 35,5 bilhões, principalmente por causa de empréstimos de instituições financeiras internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial.