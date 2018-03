Integração ´tem ir da palavra para a ação´, diz Bachelet A presidente do Chile, Michelle Bachelet, afirmou no segundo dia da Cúpula do Mercosul que a integração sul-americana, para ser sustentável, "tem de passar da palavra para a ação". Segundo ela, a aliança de países da região não deve ser apenas uma forma de combater a pobreza, mas um instrumento para fortalecer a democracia e promover uma sociedade mais justa. Durante discurso na reunião da Cúpula do Mercosul, a presidente chilena indicou que um acordo comercial deve ter quatro objetivos globais: estabelecer um marco normativo para contribuir com um espaço econômico comum; uma zona de livre comércio no período de 10 anos; facilitar o desenvolvimento de uma infra-estrutura física para interconexões bioceânicas e criar condições para se iniciar a liberalização de comércio e bens. Além disso, Bachelet afirmou que o desafio da integração da América do Sul é promover o desenvolvimento social junto com o desenvolvimento político e econômico. Ela também defendeu reformas sociais "para que o nosso povo possa viver da melhor maneira".