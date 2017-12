Integrantes do conselho da Parmalat renunciam Três membros do conselho de administração da Parmalat do Brasil S.A. Indústria de Alimentos anunciaram hoje que vão renunciar ao cargo para dar os assentos a bancos credores ou até mesmo representantes do governo, caso haja uma intervenção na empresa. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Parmalat. A decisão ainda tem de ser confirmada pelos acionistas, que devem se reunir em assembléia extraordinária no dia 13 de fevereiro. A assembléia foi convocada ontem, por meio de comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Segundo fontes próximas da empresa, a participação de credores no conselho de administração poderia facilitar novos empréstimos dos bancos à Parmalat. Na sexta-feira passada, o presidente da empresa, Ricardo Gonçalves, calculou que a Parmalat precisa de um aporte de cerca de R$ 50 milhões para normalizar suas operações. Para o comitê de fiscalização nomeado pela Justiça para fiscalizar a administração da empresa, a Parmalat precisaria de um empréstimo imediato de R$ 130 milhões.