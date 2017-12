Intel derruba Bolsa de Tóquio A decepção provocada pela atualização de estimativas da norte-americana Intel colocou os investidores na defensiva na Bolsa de Tóquio, que fechou em baixa. O Nikkei-225 cedeu 56,53 pontos (0,54%), para 10.373,46 pontos, após oscilar dentro de uma margem estreita de 120 pontos. O Topix, índice com abrangência maior, cedeu 4,01 pontos (0,4%), para 1.019,42 pontos. A apreensão sobre o dado do mercado de trabalho em novembro, nos EUA, também atuou como fator de desestímulo para compras. Mas a notícia de que o governo norte-americano revogou as barreiras à importação do aço foi celebrada pelos investidores, que responderam com compras de papéis das siderúrgicas japonesas. As ações das empresas relacionadas à cadeia produtiva de chips foram as mais afetadas pela atualização da Intel. A Tokyo Electron caiu 3,8% e a Advantest, 3,8%. A NEC regrediu 2,1% e a Toshiba, 2,9%. A Intel apresentou uma perspectiva otimista para os negócios com processadores de PCs no quarto trimestre, mas parte de Wall Street esperava por um cenário ainda mais forte e reagiram com decepção. As siderúrgicas seguiram em direção oposta, respondendo em alta ao fim das barreiras nos EUA. Mas como a decisão já era largamente esperada, a reação não foi de euforia. A Sumitomo Metal, líder no volume de negócios na primeira sessão, subiu 3% e a Kobe Steel ganhou 1,5%. No entanto, a JFE ficou inalterada e a Nippon Steel caiu 0,5%. As companhias de transporte marítimo continuaram atraindo interessados, diante das expectativas de que vão seguir se beneficiando da demanda da China por embarcações. Nesse setor, a Nippon Yusen avançou 1,4%; a Mitsui, 0,2% e a Kawasaki Kisen, 1,5%.