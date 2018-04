Intelig anuncia redução de preço no DDI A Intelig reduziu as tarifas de longa distância internacional e contestou a Telefônica, que afirmou ter sempre os melhores preços para chamadas ao exterior a partir de São Paulo. "Existem países em que, mesmo antes da promoção, oferecíamos tarifas menores que a Telefônica", garantiu o diretor de marketing da Intelig, Bernardo Fernandez. Dentre eles a Intelig citou países como Bélgica, Holanda, Suécia, China e Israel. A promoção da Intelig começará no sábado e terminará 22 de junho. Para os destinos mais importantes, os preços da Intelig ficam alinhados com os da Telefônica. "Nosso minuto de ligação para os Estados Unidos será R$ 0,01 mais barato", afirmou Fernandez. O executivo questionou a informação de que a Telefônica conquistou 35% do mercado com a promoção do Dia das Mães, em que ofereceu 50% de desconto nas ligações para o exterior. "Apesar de não termos acesso aos dados, levamos dois anos para conquistar 25% do mercado de DDI. Eles levaram duas horas para ter 35%?" A Embratel informou, por meio da assessoria, que não entrará em guerra de preços e que oferece preços menores em planos alternativos, como o Passaporte 21.