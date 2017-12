Intelig: Contas poderão ser pagas com cartão A Intelig e a American Express acabam de fechar uma parceria que vai permitir aos seus usuários pagar a conta telefônica com cartão de crédito. O acordo passa a vigorar a partir de dezembro. Os clientes do American Express poderão pagar contas de interurbano da Intelig de qualquer valor com o cartão. Já os usuários da Intelig que ainda não possuem cartão da administradora ganharão anuidade grátis ao solicitar os cartões American Express Card (na cor verde) e American Express Credit (azul). O novo serviço é baseado em uma pesquisa realizada pelo instituto Research International entre os usuários da administradora de cartões. O levantamento revela que três em cada cinco clientes gostariam de pagar as contas telefônicas pelo cartão de crédito e 53% dos usuários escolheriam a operadora de telefonia que aceitasse o cartão como forma de pagamento para fazer ligação de longa distância.