Intelig cria plano para ligações internacionais País Amigo Inteligente é o novo plano alternativo para ligações internacionais da empresa de telefonia Intelig. Pelo novo sistema, o usuário vai escolher um país para o qual possa ligar pagando um preço fixo e reduzido em todos os dias e horários. O consumidor terá descontos de até 17% em ligações para fora do País. A empresa espera aumentar em 50% sua participação no mercado. Para se ter uma idéia, o usuário que liga para os Estados Unidos, desembolsa R$ 0,90 por minuto no horário normal. Aderindo ao plano, ele vai pagar R$ 0,75, independente da hora e do dia da semana em que fizer a chamada.