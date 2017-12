Intelig e Telefônica terão conta unificada A Telefônica deverá cobrar, numa mesma fatura, os serviços prestados pela Telefônica e as ligações feitas pelos assinantes por meio do código 23, da Intelig. O presidente da Intelig, Fernando Terni, pediu ontem a intervenção da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que seja fechado acordo de cobrança unificada. Terni explicou que a empresa já possui contratos com a Telemar e a Brasil Telecom. O executivo informou que os cadastros dos clientes das concessionárias de telefonia fixa encontram-se desatualizados. Isso teria sido um dos motivos para o elevado índice de reclamações dos assinantes referentes às cobranças de conta em atraso. Terni acredita que, até o fim deste mês, haverá uma solução para este problema. As queixas foram apresentadas formalmente ao presidente da Anatel, Renato Navarro Guerreiro, durante encontro que teve por objetivo apresentar o desempenho da Intelig. Na ocasião, Guerreiro convidou a empresa a integrar o grupo de trabalho que irá propor soluções para os impasses, como por exemplo, nas questões das tarifas de interconexão das redes de telefonia e da cobrança de faturas dos assinantes.