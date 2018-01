Intelig estende promoção para Japão e Reino Unido A Intelig ampliou a promoção de DDI a R$ 0,06 o minuto. Além das chamadas para os Estados Unidos, o preço passa a valer também para as ligações para o Reino Unido e Japão. A promoção para o Reino Unido foi lançada na sexta-feira e para o Japão começa hoje. O preço é válido até o dia 2 de setembro. Em comparação com os preços anteriores, os novos valores trazem uma redução de 96,67% para o Japão e 96% no caso do Reino Unido. "Os resultados da primeira fase da campanha foram fantásticos. O tráfico do nossos consumidores e novos clientes ultrapassou em muito nossas expectativas para todos os mercados. Nada mais natural do que ampliar ainda mais o benefício para nossos clientes", diz o vice-presidente de Marketing da Intelig, Jacques Wladimirski. As rotas Brasil-Japão e Brasil-Reino Unido foram escolhidas após análises do volume de tráfego das ligações internacionais. Juntas elas representam 10% de todos os DDIs realizados no País.