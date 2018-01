Intelig: fatura única com operadoras Os 19,2 milhões de assinantes da Telemar e da Brasil Telecom (BrT) vão receber as contas de serviços de interurbanos feitos através do código da Intelig (23) numa mesma fatura. A unificação foi anunciada pelo diretor de Marketing Estratégico da Intelig, Márcio Henrique Wajnberg, ao explicar que a medida atende a pedidos de clientes da operadora. Wajnberg assegurou que os usuários que desejarem a cobrança pelo sistema antigo, ou seja, com o envio separado da conta da Intelig, poderão fazer a opção através do 0800 34 2023 (ligação grátis). O executivo disse que a Intelig ainda está negociando com a Telefônica, para que os clientes do Estado de São Paulo possam contar com a mesma facilidade.