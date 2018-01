Intelig faz promoção ´DDI por menos de R$ 1´ Dois dias depois de reduzir os preços das chamadas internacionais em até 34%, a Intelig lança a promoção "DDI 23 para o mundo inteiro por menos de R$ 1,00". Uma ligação para a Europa, por exemplo, custava R$ 1,55 por minuto e está por R$ 0,89 por minuto a partir de hoje. O minuto para o Japão caiu de R$ 1,80 para R$ 0,89. Em comparação com a concorrente nacional, os preços da Intelig estão até 67% baratos, informa a operadora em comunicado à imprensa. A nova tabela lançada hoje está dividida em apenas três grupos de países: Estados Unidos e Canadá, a R$ 0,64 o minuto; Europa, Mercosul e Japão, a 0,89 o minuto; e demais países, a 0,99 o minuto. A tabela também elimina preços diferenciados (horário comercial e reduzido). O preço da ligação para cada país valerá a qualquer hora do dia, até 11 de novembro. Segundo a Intelig, a intenção é dar continuidade à promoção "DDI mais barato que DDD", que elevou o número de usuários do código 23 de 19 milhões para 21 milhões.