Intelig faz promoção e esquenta guerra de tarifas A entrada da Telefônica no mercado de ligações internacionais, o DDI, está movimentando o mercado de interurbanos. Para não ficar atrás da nova concorrente, a Intelig vai reduzir, a partir de amanhã, o preço de suas ligações DDI em até 14%. A promoção será válida até 22 de junho. Os preços das ligações para os Estados Unidos e Canadá da Intelig vão ficar 5% menores. Hoje, uma ligação para esses países custa R$ 0,896 por minuto na Intelig. A partir de amanhã, passam a custar R$ 0,851 o minuto. Nas ligações para países do Mercosul, Europa e Japão, os valores serão reduzidos em 4% e para Austrália e Bolívia em 14%. De acordo com o gerente de marketing da Intelig, Alexandre Oliveira, a operadora não tem a intenção de provocar uma guerra tarifária. "A Telefônica fez a promoção de 50% de desconto para aumentar o número de ligações, mas em um dia específico e quando o fluxo é normalmente maior". Ele afirma que a Intelig só vai se adequar com a nova promoção, que começa amanhã. A Telefônica começou a sua ofensiva no mercado das ligações interurbanas com uma promoção para o Dia das Mães. Essa promoção, que terminou na terça-feira, dava 50% de desconto em qualquer ligação de DDI. A Telefônica, por meio da assessoria de imprensa, não quis comentar a disputa com as outras operadoras pela DDI. A companhia somente informou que suas metas estão sendo atingidas no mercado de ligações internacionais. A Embratel, por enquanto, não entrou na onda das promoções. Uma ligação para os Estados Unidos, por exemplo, continua custando R$ 0,896 o minuto. Veja no quadro abaixo o preço por minuto de ligações DDI para alguns países País Telefônica Intelig Embratel Estados Unidos 0,864 0,851 0,896 França 1,201 1,197 1,247 Itália 1,201 1,197 1,247 Argentina 1,201 1,197 1,247 México 2,160 1,387 2,242 Canadá 0,864 0,851 0,896 Portugal 1,201 1,247 1,247 Espanha 1,201 1,247 1,247 Japão 1,201 1,197 1,247 Inglaterra 1,201 1,197 2,887