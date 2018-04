Intelig mantém DDI em R$ 0,19, mas altera rotas A Intelig prossegue esta semana com a campanha DDI mais barato que DDD, elegendo duas novas rotas como alvo da promoção: Brasil-França e Brasil-Inglaterra. As chamadas telefônicas passaram a custar R$ 0,19 o minuto (sem impostos) desde a 0h da sexta-feira, dia 25. O preço é válido por uma semana. Esta é a terceira semana consecutiva que a Intelig mantém a promoção, alterando apenas as rotas. Primeiro foram Estados Unidos e Itália, passando na seqüência para Argentina e Japão. Nas duas semanas anteriores, a iniciativa da Intelig foi acompanhada pela concorrente Embratel, que reduziu os preços para o mesmo patamar de R$ 0,19 nas mesmas rotas, mas exclusivamente para os clientes de planos alternativos, que exigem inscrição prévia.