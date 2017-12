Intelig: promoção no horário comercial A Intelig anunciou hoje o novo pacote básico da operadora de longa distância, pelo qual o usuário paga o preço único de R$ 0,27 por minuto de um aparelho fixo para outro, em qualquer horário e para qualquer lugar do País. Até hoje, o consumidor pagava R$ 0,32 nas ligações entre aparelhos fixos no horário comercial para fora do Estado, e R$ 0,18 fora do horário comercial para qualquer localidade. De um aparelho fixo para um celular, o preço é de R$ 0,55 em todos os horários e em qualquer dia da semana. O novo pacote favorece quem utiliza o serviço no horário comercial. Os novos preços estão em vigor a partir de hoje. Também foi anunciada uma promoção de 90 dias para ligações internacionais. Para ligar do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, o consumidor pagará R$ 0,70.