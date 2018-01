Intelig prorroga a promoção de DDI A Intelig anunciou, na semana passada, que está prorrogando até 31 de dezembro o prazo da promoção O Mundo Inteiro por Menos de R$ 1,00. Pela oferta, quem fizer uma ligação internacional em qualquer dia da semana e horário, de telefone fixo para fixo ou para móvel, pagará menos de R$ 1,00. É preciso levar em conta, contudo, que esse é um valor-referência, sem considerar os impostos. Com imposto, a tabela promocional passa a valer com os seguintes valores: Estados Unidos e Canadá, R$ 0,89 o minuto; Europa, Mercosul e Japão, R$ 1,24 o minuto; demais países, R$ 1,38 o minuto. Em relação aos preços cobrados em julho, a tabela promocional apresenta uma redução que varia de 25% a 67%. Campanha cobre ofertas da concorrência Para ratificar os melhores preços do mercado para ligações internacionais, a Intelig lançou a campanha Palavra 23, pela qual a empresa assume o compromisso de oferecer valor mais baixo que a concorrente, a Embratel. Se constatar que a Intelig está cobrando mais caro para determinado país, o consumidor poderá ligar para 0800-888-2323 ou entrar no site www.intelig.com e comunicar. O pedido é encaminhado para confirmação e, se a informação for verídica, a tarifa é reduzida e divulgada para todos publicamente.