Intelig reativa promoção de DDI A guerra de promoções para tarifas telefônicas internacionais continua. Ontem, foi a vez da Intelig reativar a promoção "País Amigo Intelig", planos destinados aos consumidores residenciais. Nesta promoção, o consumidor poderá escolher 3 de 31 países, ligar a qualquer hora e pagar um preço único. Segundo a Intelig, através do plano alternativo, o consumidor poderá pagar até 20% a menos nas ligações internacionais do que no plano básico. Exemplos de tarifas mais baratas são as chamadas para os países da Europa, que pela tabela da Intelig serão reduzidas de R$ 0,89 por minuto para R$ 0,79 por minuto. Já para países como Austrália e Israel as chamadas que custam R$ 0,99 por minuto vão passar a custar R$ 0,79 por minuto. A Intelig não cobra nada pelo serviço. Para o consumidor que optar em chamadas para os Estados Unidos e Canadá a chamada passa de R$ 0,64 para R$ 0,54. Segundo a Intelig, o plano é válido por seis meses e não inclui as chamadas originadas de telefones celulares e telefones públicos. O consumidor pode se cadastrar no "País Amigo Intelig" pelo telefone: 0800-8885600. Veja no link abaixo a tabela de preços e países que fazem parte da promoção.