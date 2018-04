Intelig reduz DDI para Argentina e Japão A Intelig decidiu manter a promoção DDI Mais Barato que DDD, mas alterou as rotas cujos preços foram reduzidos para R$ 0,19 o minuto. Agora, as chamadas telefônicas para a Argentina e Japão é que tiveram os valores diminuídos por uma semana, enquanto as ligações para os Estados Unidos e Itália voltam aos preços anteriores. De acordo com a Intelig, a rota Brasil-Estados Unidos registrou aumento de tráfego de 550% na semana passada, enquanto valeu a promoção. Para a Itália, o crescimento chegou a 800%. Segundo a operadora de longa distância, o balanço total de todas as ligações internacionais mostra que o volume de chamadas aumentou em 155%. As rotas de DDD também aumentaram em cerca de 12%. A expectativa com a nova promoção é conseguir um resultado próximo ao da campanha anterior.