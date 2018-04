Intelig retoma DDI mais barato que DDD A Intelig trouxe de volta no último fim de semana a promoção DDI mais barato que DDD. Até quinta-feira, as ligações para os Estados Unidos e para a Itália custam R$ 0,19 o minuto (sem impostos) a qualquer hora do dia ou da noite. Para os demais países, continuam valendo os preços anteriores: de R$ 0,64 para o Canadá; R$ 0,89 para a Europa, Mercosul e Japão; e R$ 0,99 para demais países. De acordo com a Intelig, a redução da chamada para os Estados Unidos chega a 70% em comparação ao preço praticado pela Embratel, que é de R$ 0,64. Para a Itália, a economia é de 79%. A operadora justifica a escolha dos país com tarifas mais baratas rotas pelo fato de os Estados Unidos responderem por 38% do volume de chamadas internacionais realizadas pelos brasileiros.