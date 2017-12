Intelig sobe tarifas em mais de 5% As tarifas de chamadas de longa distância da Intelig serão reajustadas semana que vem em mais de 5%. O presidente da companhia, Fernando Terni, não revela o porcentual, mas destaca que 60% do custos da Intelig correspondem às tarifas de interconexão para uso da rede das outras operadoras. "Esse custo foi reajustado em mais de 8%, com impacto de pelo menos 5% sobre os meus custos." Os serviços para o mercado corporativo não terão seus preços alterados. Na longa distância nacional, o aumento foi de 8% a 10% sobre os seis meses anteriores, mesmo com a saída da companhia da mídia. "Saímos porque a inadimplência era alta e o valor médio da conta era baixo." Ele destaca que as campanhas de fidelização, aliadas à cobrança conjunta com as operadoras fixas (que começa este mês), permitirá que a taxa de inadimplência caia de dois dígitos para apenas um.