Intelig terá conta conjunta com a Telefônica A Intelig deverá emitir sua fatura nas contas da Telefônica, a partir de fevereiro, de acordo com o diretor de Assuntos Regulatórios da companhia, Alain Riviere. A medida visa a satisfazer os clientes da prestadora que achavam inconveniente a emissão de duas contas. Consumidores que optarem pelo pagamento em separado poderão fazê-lo. Basta ligar para 0800-8882323 e pedir as faturas separadas. Riviere acredita que, com a cobrança conjunta, a inadimplência das contas com valor inferior a R$ 5,00 diminua consideravelmente, o que deve ajudar o caixa da empresa, que anunciou prejuízo de 100 milhões de dólares nos nove primeiros meses de funcionamento. Atualmente, o nível de inadimplência na empresa está acima de 3%. A Telefônica preferiu não se pronunciar sobre o acordo que ainda está em andamento. Contas da Intelig poderão ser pagas pelo cartão de crédito A Intelig e a American Express fecharam parceria para oferecer ao cliente mais facilidade ao pagar as contas telefônicas. Desde a última sexta-feira, os clientes American Express terão a opção de quitar faturas de qualquer valor da Intelig com seus cartões. Além disso, os participantes do programa Membership Rewards terão os gastos com as chamadas de longa distância convertidos em pontos, que permite o uso de produtos e serviços em mais de 200 estabelecimentos. Associados da American Express deverão ligar para 0800-8862350 solicitando, gratuitamente, o cadastramento para pagamentos da Intelig. Ao fazer a opção, os inscritos ganharão bônus de 500 pontos se realizarem, no mínimo, duas ligações de longa distância ou internacional até 31 de março de 2001.