Intenção de compra de bens duráveis sobe em São Paulo A intenção de compra dos consumidores de São Paulo de bens duráveis, para o terceiro trimestre deste ano, subiu 1,8 ponto porcentual, para 74,2%, na comparação com o segundo trimestre. As informações são da pesquisa do Programa de Administração do Varejo (Provar), divulgado hoje pela Fundação Instituto de Administração (FIA). O resultado é 12,4 pontos porcentuais superior ao do mesmo período do ano passado. O Provar informou que esse é o melhor resultado da série iniciada em 1999.