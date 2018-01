Intenção de compra na Black Friday permanece estável, mas gasto médio cai

A intenção de compra dos consumidores brasileiros na Black Friday, que acontece em 24 de novembro, permanece estável em relação ano passado, porém a previsão é de que os internautas gastem 2% menos que em 2016, de acordo com pesquisa conjunta do Google e do Ibope divulgada nesta segunda-feira, 13.

De acordo com o levantamento realizado entre 27 de outubro e 4 de novembro, 87% dos 1.211 consumidores consultados em cinco regiões do país pretendem adquirir algo na data, que se tornou a mais importante para o varejo brasileiro em vendas depois do Natal.

No entanto, o gasto médio dos consumidores deve cair ligeiramente para R$ 1.071, ante R$ 1.095 ano passado, de acordo com a pesquisa.

Já entre as categorias de produtos, eletrônicos e eletrodomésticos lideram como os itens mais desejados, com 65% das intenções de compra, seguidos por roupas, calçados e acessórios, com 47%.

Individualmente, os smartphones ganham destaque, com 37% dos consumidores apresentando intenção de adquirir um novo aparelho.

Embora as compras online sejam maioria, com 92% dos consumidores afirmando que comprarão pela Internet, 34% também disseram que aproveitarão as ofertas no varejo físico.

Em agosto, o Google previa aumento de até 20% nas vendas do varejo online na data, com receita de R$ 2,2 bilhões, cerca de 4% de toda a receita do e-commerce brasileiro no ano.