Intenção de compras na internet é a maior desde 2006 A intenção dos consumidores em adquirir produtos por meio da internet neste terceiro trimestre é a maior para este período do ano desde 2006, quando a pesquisa passou a ser realizada pela empresa de monitoramento de comércio eletrônico, e-bit. Segundo o levantamento, que consultou 5,2 mil internautas do Estado de São Paulo, 86,1% dos entrevistados informaram que pretendem fazer compras na internet, ante 83,5% de igual período do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, houve queda de 1,2 ponto porcentual.