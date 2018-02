Intenção de consumo na Black Friday melhora com busca maior por descontos

A intenção dos consumidores de gastarem melhorou este ano para um dos principais eventos promocionais do varejo, a Black Friday, segundo dados de pesquisa do Google apresentada nesta quarta-feira, 21, em São Paulo.

Levantamento feito junto a 800 consumidores identificou que apenas 10% não esperam gastar nada na data promocional, que ocorre na última sexta-feira de novembro. No ano passado, esse montante superava 20%, destacou a gerente Carol Rocha.

Uma explicação possível para essa maior disposição a comprar está na ampliação da busca dos consumidores por descontos e promoções este ano. De acordo com o responsável pela área de relações com o varejo no Google, José Melchert, as pesquisas feitas pelos usuários no buscador cresceram 60% em janeiro deste ano ante igual período do ano passado.

De acordo com o levantamento, o tíquete médio das compras na Black Friday tende a ser superior à média das vendas no comércio online fora da data. O gasto médio durante o evento é de R$ 1.098, segundo os dados de 2015, mais que o dobro do tíquete no resto do ano, que gira em torno de R$ 450 a R$ 500.

Por conta desse tíquete mais elevado, o pagamento parcelado em cartão de crédito é a principal forma de viabilizar a compra. De acordo com o estudo, 61% dos consumidores utilizaram esse meio no ano passado.