Interbrew fecha em alta de 2,61% na Bolsa de Bruxelas As ações da Interbrew fecharam em alta de 2,61%, a 23,60 euros, na Bolsa de Bruxelas, registrando uma drástica recuperação das perdas do início do dia. Os papéis chegaram a cair mais de 5% no início da manhã, com a reação inicial nervosa dos investidores à confirmação de um acordo da empresa com a AmBev. O papel foi a segunda maior alta na Bolsa de Bruxelas, após ter caído 1,92% na sessão de terça-feira e 3,1% na segunda-feira, depois de a empresa ter confirmado, no fim de semana, que estava em negociações com a fabricante da Brahma. As informações são da Dow Jones.