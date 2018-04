Interessados na Tel Italia querem um terço da Olimpia cada O banco italiano Intesa Sanpaolo está discutindo com a AT&T e América Móvil um acordo para que cada parte compre um terço da Olimpia, holding que controla a Telecom Italia, informaram fontes próximas da situação nesta quinta-feira, 12. O Intesa Sanpaolo vai comprar sua porção na Olimpia, que tem 18% de participação na Telecom Italia, com outros sócios italianos, disse uma fonte à Reuters. As fontes, que pediram para não serem identificadas, informaram que as negociações estão tentando resolver questões governamentais sobre a operadora italiana.