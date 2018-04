Interesse geopolítico impede ajuda dos EUA e FMI à Argentina A estratégia dos Estados Unidos e do FMI de abandonar a Argentina à própria sorte, numa crise econômica e social sem precedentes, é um exemplo que os norte-americanos querem dar ao mundo em defesa da tese de que são os próprios credores privados que devem arcar com os riscos nos empréstimos a países. A avaliação é de especialistas dos Estados Unidos, Europa e Brasil ouvidos pela Agência Estado. Esses analistas ressalvam o caso da Turquia, que tem recebido assistência para superar as dificuldades financeiras, pela posição estratégica que o país ocupa em relação à política de segurança norte-americana. Azar "A Argentina teve o azar de ser escolhido como exemplo para adotar essa nova linha dura de pensamento e política que vem sendo seguida pelo Fundo e o Tesouro norte-americano", disse o embaixador Rubens Ricupero, secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad). Para o embaixador, a Turquia, embora na mesma situação crítica da Argentina, tem outro valor estratégico para os EUA. "O interesse geopolítico é completamente diferente", afirmou o embaixador, por telefone de Genebra. Recado O economista Walter Molano, do BCP Securities, acredita que a Argentina terá de buscar outra saída porque, em vez de escutar do Fundo e do Tesouro dos EUA que não há dinheiro, vem sendo obrigada a adotar medidas que não pode cumprir. Molano disse que o ex-ministro Jorge Remes Lenicov deveria ter entendido o recado do Fundo, que ficou muito claro para a comunidade internacional. "Os recursos para a Argentina não existem, e, se existem, serão concedidos a outros países que interessam geopoliticamente aos EUA", afirmou. Para Ricupero, a linha dura adotada pelo Tesouro norte-americano tem como base uma tese de acadêmicos e economistas ultraconservadores que defendem que o FMI não pode mais, em nome do risco moral, continuar resgatando países "irresponsáveis", mesmo que em sérias dificuldades. Irresponsável Para essa comissão, disse o embaixador, se o Fundo e o Tesouro dos EUA continuassem com a política da administração anterior, os credores também continuariam a se comportar de forma irresponsável. "A idéia básica é que se o FMI continuasse com seu papel de salvador, os credores continuariam a não correr riscos", afirmou Ricupero. Para o secretário-geral da Unctad, para maior azar da Argentina é que não houve contágio para outros países. "Se tivesse ocorrido algum tipo de contágio na região, colocando em perigo o próprio sistema financeiro norte-americano, talvez o Fundo e o Tesouro teriam pensado duas vezes antes de adotar políticas tão inflexíveis com a Argentina." Para o economista do BCP Securities, Argentina se acostumou ao modelo dos anos 90, período em que o país cumpria apenas alguns deveres e obrigações e mesmo assim recebia dinheiro. "O FMI é uma instituição do G-7 os países mais ricos do planeta, que não estão dispostos mais a fomentar o desenvolvimento dos países, mas para fazer negócios, que não é ruim, mas uma realidade." Conspiração A linha dura do FMI e da administração Bush com a Argentina, no entanto, não pode ser entendida como uma conspiração contra a já frágil estrutura do Mercosul, em detrimento da estratégia nas negociações da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), de acordo com esses especialistas. Embora o que mais exista em relações internacionais seja conspiração, o professor Gilberto Dupas, coordenador-geral do Grupo de Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo, não acredita nessa tese. "Quem conspira são os fracos, os poderosos são explícitos em suas atitudes", disse. Bustani O exemplo mais claro disso, de acordo com o professor, é o do embaixador José Maurício Bustani, que acabou sendo destituído da direção da Organização para a Proscrição de Armas Químicas (Opaq) por pressão norte-americana. "É claro que a liderança do Brasil no Cone Sul incomoda. E está claro também que, em função das discussões sobre a Alca, aquela grande aproximação do Brasil com os EUA iniciada na década de 50 mudou", disse. "É possível imaginar uma Alca sem o Brasil?", indaga Dupas. "Claro que não. Por isso, essa escalada de ´um pouco de sedução aqui um pouco de rejeição lá´, e a crise argentina agrava essa situação". Por isso, disse o professor, em "teorias conspiratórias cabe tudo e, além disso, elas pressupõem a clandestinidade". Dolarização oculta Uma fonte nos EUA, que preferiu não ser identificada, também não acredita em conspiração, mas disse que pode haver uma "agenda oculta" que inclua forçar a Argentina a dolarizar a economia. "O que pode estar por trás de tudo isso, mas trata-se apenas de uma opinião estritamente pessoal, que precisa ser muito bem checada, é que a atitude inflexível dos EUA possa estar relacionada, mesmo existindo uma queda-de-braço interna, à eventual dolorização da economia argentina", disse a fonte. Para essa fonte, a dolarização da economia argentina, seguindo os passos do Panamá, Equador e de outros países centro-americanos, forçaria outros países do continente, começando pelo México, a seguir os mesmo passos. "A dolarização na região afastaria a América Latina da Europa". Modelo equatoriano O programa de dolarização da economia equatoriana, por exemplo, pode transformar-se em modelo para outros países da América Latina. O FMI, que monitora diretamente essa experiência desde fevereiro de 2000, reconheceu há cerca de dois anos que pelo menos dois países da América Central poderiam seguir os passos do Equador: El Salvador e Guatemala. Em janeiro de 2001, El Salvador acabou adotando o dólar como moeda. Desde então, o caso equatoriano transformou-se em um verdadeiro laboratório do processo de dolarização. Mesmo com todas as dificuldades que o Equador tem enfrentado ao escolher o caminho de abrir mão da própria moeda, a dolarização é encarada na América Latina como um último recurso na tentativa de conquistar a estabilização econômica. Ainda antes da vitória ser confirmada nas urnas, Vicente Fox, atual presidente do México, constituiu uma equipe de economistas para avaliar o caso equatoriano e estudar as conseqüências e impactos de uma eventual dolarização da economia mexicana. Na Colômbia, as principais universidades do país solicitaram ao FMI dados sobre o monitoramento do organismo multilateral no Equador. As universidades colombianas pediram ainda palestras sobre o assunto com a participação de economistas do Fundo. Por isso, o FMI acredita que o processo de dolarização em países da região é inevitável, independentemente de quanto tempo irá demorar.