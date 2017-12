Interesse na pessoa física diminui juro Na briga para manter suas receitas, os bancos devem arriscar mais e buscar segmentos antes desprezados devido ao risco, como pequenas empresas e pessoas físicas, afirmam analistas e executivos do setor. Por enquanto, as carteiras dos bancos ainda estão concentradas em empréstimos corporativos, aqueles para grandes empresas. "Apenas quando os bancos não conseguirem manter a rentabilidade procurarão fornecer crédito à pessoa física e às pequenas empresas, que têm maior risco, mas garantem maior retorno", diz Bruno Zaremba, analista do Banco Pactual. Esse movimento já dava seus primeiros sinais no início do ano. Dados do Banco Central (BC) mostram que o saldo médio das operações de crédito para pessoa física passou de R$ 16,5 bilhões, em maio de 1999 para R$ 26,5 bilhões em maio deste ano, um salto de 60,7%. A queda das taxas dos empréstimos ajuda a tornar mais acirrada a disputa pois reduz o risco e coloca no mercado uma parcela de possíveis tomadores de crédito que antes fugia dos juros. Em um ano, a taxa média do cheque especial caiu de 10,49% em julho de 1999, de acordo com levantamento da Fundação Procon, para 8,74% em julho deste ano. E os juros para a compra de veículos já chegam a menos de 2% ao mês. E a redução não deve parar por aí. Na semana passada, várias instituições anunciaram que vão continuar revendo suas taxas para disputar um bem precioso: o cliente que toma crédito e, mais importante, que paga em dia.