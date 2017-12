Interior de SP terá usina de R$ 80 milhões O empresário Luiz Guilherme Zancaner, de Araçatuba (SP), anuncia na quinta-feira (18), na cidade de Planalto (SP), a construção da Coplasa Açúcar e Álcool. A usina, que terá investimentos de R$ 80 milhões, será construída em parceria com um grupo estrangeiro mantido até agora em segredo. A nova unidade terá capacidade máxima de moagem de 2,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, começará a operar em 2007 e, na fase inicial, irá criar 1,5 mil empregos. No primeiro ano de moagem serão processadas 600 mil toneladas de cana, destinadas à produção exclusiva de álcool. A produção de açúcar e a co-geração de energia elétrica só devem ocorrer a partir do segundo ano. Além da nova usina, Zancaner, presidente da Usinas e Destilarias do Oeste Paulista (Udop), é proprietário da Destilaria Alcoovale, de Aparecida do Taboado (MS), e da Unialco Açúcar e Álcool, de Guararapes (SP).