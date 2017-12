Interior supera Grande São Paulo na atração de investimentos O interior de São Paulo registrou no primeiro semestre deste ano um volume de intenções de negócios superior ao da região metropolitana. Pesquisa divulgada hoje pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), órgão vinculado à Secretaria de Economia e Planejamento, mostra que do total de investimentos de US$ 7,4 bilhões, o interior deverá absorver US$ 3,6 bilhões e a região metropolitana ficará com US$ 2,9 bilhões. O setor industrial lidera os investimentos. Na análise por região, a Grande São Paulo lidera os investimentos com R$ 2,9 bilhões, seguida da região de Campinas, com US$ 1,5 bilhão, São José dos Campos, com US$ 618 milhões e Baixada Santista, com US$ 275 milhões. O estudo mostra que o anúncio de investimentos é 2% superior ao do mesmo período do ano passado.