Intermediário de Tania Bulhões volta ao Brasil

O empresário Márcio Campos Gonçalves, de 52 anos, apontado pela Operação Porto Europa como suposto intermediário do Grupo Tania Bulhões nos Estados Unidos, afirmou ontem que está disposto a retornar imediatamente ao País para depôr à Polícia Federal e perante a Justiça e esclarecer sua atuação episódio. Por meio de sua advogada, a criminalista Beatriz Catta Preta, Gonçalves repudiou as acusações contra ele no dossiê de inteligência fiscal da Receita Federal, base da investigação que na terça-feira atingiu as empresas de Tania Bulhões. "Márcio está legalmente estabelecido nos Estados Unidos há mais de 10 anos, onde mora com a mulher e os filhos", declarou Beatriz. "Se ele tivesse qualquer tipo de conduta suspeita, os americanos já teriam vetado suas atividades comerciais." A advogada também negou que as empresas de seu cliente - All Trade e Eurosete, ambas sediadas em Miami, nos Estados Unidos - pertençam ao Grupo Tania Bulhões. "O negócio do Márcio é o mercado de carros e motos, não de decoração", disse a advogada, especializada em crimes financeiros. O empresário começou a ser investigado pela Receita e pela Polícia Federal na Operação Dilúvio, deflagrada em agosto de 2006. No escritório dele, federais apreenderam diversos documentos. Foi com base nesses papéis que a PF deflagrou a Porto Europa. "Na Dilúvio, também disseram que havia subfaturamento de produtos e conseguimos demonstrar que os preços eram os mesmos das invoices (faturas comerciais)", disse Beatriz. O cliente dela responde por descaminho (crime contra a ordem tributária) perante a 3ª Vara Federal Criminal de Curitiba. A advogada afirma que seu cliente fez "cinco ou seis" operações com Tania Bulhões, todas de valores entre US$ 1 mil e US$ 2 mil. "Nos Estados Unidos não existe obrigação de se emitir invoices. No Brasil isso é exigido, mas deve ser feito por instrução do cliente", frisou Beatriz. Para a Receita, no entanto, as empresas de Gonçalves foram constituídas "apenas para emitir faturas comerciais falsas". O relatório diz que a All Trade e a Eurosete "não têm independência financeira nem autonomia para atuar como revendedora de produtos importados nos Estados Unidos".