Internacionalização Expansão: Apesar do impacto da crise nas vendas de computadores e celulares, o mercado brasileiro de tecnologia apresentou um crescimento consistente nos últimos anos, o que permitiu às empresas brasileiras buscarem oportunidades no exterior Desafio: O foco das expansões recentes são outros países em desenvolvimento. No caso da Trellis, a proximidade com o fabricante terceirizado permite garantir qualidade e reduzir custos. A Spring Wireless conseguiu contratos importantes no México e na Rússia e criou escritórios na China. A Ação Informática quer se fortalecer na América Latina