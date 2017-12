Internautas elegem melhores empresas de telefonia O Instituto de Pesquisas Opinia, criado há dois meses pela iBest Company, está divulgando o ranking de atuação das empresas de telefonia celular de todo o País. Das 20 empresas pesquisadas, 9 já tiveram sua classificação. Na votação realizada pela Internet no site do Instituto (veja link abaixo), a ATL Celular, empresa que atua nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, ficou em primeiro lugar. Em segundo, vem a BCP Telecomunicações, que abrange o Estado de São Paulo. Para responder à pesquisa, basta entrar no site, preencher o questionário, identificar-se pelo CPF e cadastrar-se. Com o cadastro é possível opinar em qualquer uma das 11 categorias com as quais o instituto trabalha. Ao todo são nove serviços on-line - sites de livraria, de investimento, lojas de software, de música e vídeo, provedores pagos e gratuitos, portais e shoppings virtuais - e três off-line - telefonia fixa e móvel e bancos.