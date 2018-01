Internet ajuda nas compras de Natal de última hora Para quem ainda não comprou os presentes de Natal e não quer enfrentar trânsito, falta de vagas nos estacionamentos e lojas lotadas pode realizar as compras via Internet. Os internautas que deixaram as compras para última hora podem receber seus presentes em casa até o dia 24 de dezembro. Porém, o consumidor deve ficar atento à data limite para o pedido do presente. Se o internauta realizar o pedido após a data-limite, o presente chega só após o Natal. No site Submarino, por exemplo, para entregas na Grande São Paulo, a data limite para realizar o pedido é até as 21h do dia 23 de dezembro, desde que o pagamento seja feito com cartão de crédito. Nas outras grandes capitais brasileiras, a data-limite do pedido é o meio-dia do dia 20 de dezembro. O pagamento também deve ser realizado com cartão de crédito. O site oferece CDs, DVDs, livros, fitas VHS, brinquedos, games, artigos de informática, artigos de telefonia, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e ferramentas. Já no site da Livraria Saraiva, os pedidos dos internautas das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro poderão ser feito até o dia 20 de dezembro. Em Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife e Salvador, a data-limite de pedido do presente é o meio-dia de amanhã. Os pedidos serão entregues até ao meio-dia do dia 24 de dezembro para os internautas que realizarem o pagamento com cartão de crédito. O site oferece livros, CDs, DVDs, fitas VHS e softwares. O site do Extra, que vende eletrodomésticos, eletreletrônicos, artigos de informática, telefonia, saúde e beleza e esportes, vai realizar entrega na Capital e no ABC paulista até as 18h do dia 24 de dezembro. Os pedidos devem ser feitos até as 23h do dia 21 de dezembro. No Rio de Janeiro e Grande Rio, os pedidos deverão ser feitos até as 23h de amanhã. Os presentes também serão entregues até as 18h do dia 24. O internauta que pretender presentear com flores, cestas e arranjos pode consultar o site Floresonline. Os pedidos poderão ser feitos o dia 22 de dezembro. As entregas serão realizada durante o dia 24 de dezembro. A loja virtual das Lojas Americanas oferece CDs, DVDs, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, aparelhos de ginástica, brinquedos, cama, mesa e banho, cosméticos, perfumes, relógios, óculos, livros, celulares, telefones, artigos de informáticas, meias e lingerie. Os consumidores das cidades do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Belo Horizonte, do Interior de São Paulo e da Baixada Santista têm até o meio-dia de amanhã para fazer seu pedido. Já os internautas da Grande São Paulo podem escolher seu presente até o meio-dia do dia 23 de dezembro. As entregas serão realizadas até a véspera do Natal. Supermercados têm itens para a ceia de Natal Para quem ainda não comprou os itens da ceia de Natal, as opções são os sites de supermercados. No site do Pão de Açúcar as entregas serão feitas até as 18h do dia 24 de dezembro. A data-limite para os pedidos é 23 de dezembro, às 23h. O site tem uma seção especial de produtos para a ceia de Natal com cestas, carnes, frutas, panetones e bebidas. No site do Supermercados.com existe um ícone especial para produtos da ceia de Natal como panetones, cestas, carnes, peixes, bebidas, frutas secas e chocolates. A entrega também será realizada até as 18h do dia 24 de dezembro. Os pedidos deverão ser feito até o dia 21 de dezembro. Pesquisa de preços O consumidor pode pesquisar e comparar preços antes de realizar sua compra de Natal pela Internet. Os sites especializados em comparação de preço auxiliam o internauta a encontrar diversos produtos com preços diferentes em milhares de sites de comércio eletrônico. A pesquisa pode resultar em uma boa economia. Segundo o site de comparação de preços www.jacotei.com.br, os preços dos produtos na rede pode variar em até 150%. No site www.buscape.com.br, além da comparação de preços, existe uma avaliação do atendimento ao consumidor e aos serviços de entrega do comércio eletrônico. Já no site www.bondfaro.com.br a pesquisa de preços é realizada em conjunto com um guia de compras que traz as características de alguns produtos e auxilia na escolha do presente de Natal.