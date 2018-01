Internet atrai US$ 512 milhões de estrangeiros Os investimentos estrangeiros diretos no setor brasileiro de Internet atingiram US$ 512 milhões até maio, segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC). O valor já representa 6,2% dos US$ 8,218 bilhões de investimentos de risco recebidos nestes cinco meses pelo País . A Internet está na sexta posição no ano, à frente de áreas tradicionais como agricultura, indústria de material elétrico, automóvel e carga, entre outros. Os setores campeões na atração de investimentos são os de serviço público, com os primeiros lugares ocupados pela área de energia elétrica e gás, e de telecomunicações Estrangeiros instalados aqui trazem dinheiro de paraísos fiscais A maior parte do dinheiro neste ano veio dos Estados Unidos, que investiram US$ 2,960 bilhões, seguidos pela França, Países Baixos, Ilhas Cayman além da Espanha, Portugal, Alemanha e México. O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, explicou que os recursos provenientes de paraísos fiscais estão sendo remetidos ao Brasil principalmente por empresas estrangeiras aqui instaladas. Foram remetidos das Ilhas Cayman por exemplo, US$ 77 milhões para a Internet.