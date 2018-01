Internet bidirecional via satélite chega em maio A primeira operação brasileira de Internet bidirecional em banda larga via satélite chega ao mercado em maio, tendo como público alvo usuários de alto poder aquisitivo que moram nas imediações dos grandes centros urbanos. O lançamento resulta de uma parceria do Universo Online (UOL) com a Gilat do Brasil, subsidiária da empresa israelense de mesmo nome especializada em comunicação via satélite. No País, a Gilat fornecerá apenas a tecnologia, ficando a operação do satélite a cargo da Star One, pertencente à Embratel. O preço do novo serviço ainda é segredo. Nos Estados Unidos custa hoje US$ 78, fora o pagamento ao provedor de Internet. "São recebidos, em média, 300 pedidos por dia", diz Paulo Pinto. Ele acredita que o fato do produto ser mais caro do que os acessos convencionais não afugentará a clientela. A Internet via satélite tem como vantagem o fato de o usuário não compartilhar a rede. Isso permite velocidade constante, independente do horário de acesso. O grande desafio dos provedores será produzir conteúdos específicos para banda larga, algo que hoje ainda é pouco explorado. O presidente da Gilat explica que o novo sistema permitirá, inclusive, a transmissão de conteúdos pelo chamado pay-per-view, através do qual o usuário paga para assistir shows ou filmes previamente escolhidos na tela do computador. Como cada internauta está ligado diretamente ao satélite, o provedor pode direcionar conteúdos exclusivos, como propaganda de produtos de segmentos escolhidos por ele.