Internet: cobrança de uso do telefone pode mudar A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está estudando uma forma de modificar a cobrança pelo uso da rede de telefonia para acesso à Internet. A idéia seria mudar a atual cobrança por pulsos, como é feito nas ligações normais, para uma tarifa fixa (flat), que permite o uso, por tempo ilimitado, mediante pagamento de um único preço. Segundo o conselheiro da Anatel, Luiz Tito Cerasoli, nas próximas semanas a proposta será colocada em consulta pública. A idéia é separar da telefonia o tráfego da transmissão de dados via Internet. "O conselho está preocupado com isso, porque o uso da Internet está sendo desvirtuado", afirmou. Ele explicou que, no sistema de cobrança por pulsos, o acesso à Internet passa a ser à noite e nos fins de semana. E isto restringe o uso, principalmente por crianças e adolescentes. Assim, em vez de estarem interagindo com a sociedade, eles estão ligados à Internet fazendo trabalhos de casa, porque é mais barato em horário noturno. A Anatel, conforme o conselheiro, está estudando dois modelos. No primeiro, o usuário pagaria duas contas: uma para a operadora de telefonia e outra para o provedor de acessos. Já no segundo modelo haveria uma única conta, paga ao provedor, que remuneraria a operadora de telefonia pelo uso da rede. Seria um modelo semelhante ao utilizado na Inglaterra. Caso a Anatel adote a tarifa fixa, as operadoras serão obrigadas a praticar esse preço único para o acesso à Internet. Com ela, o usuário de cidades do interior onde não existe provedor de acesso não precisará mais fazer interurbanos. Cerasolli disse que a Anatel está estudando alternativas para os usuários da Internet que usam pouco a rede, para os quais uma tarifa única poderá ser cara. A Anatel espera que, até o fim do ano, seja possível ter as regras já em vigor.