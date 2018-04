Internet é boa estratégia para atrair investidores No seminário "Internet: Instrumento de Relações com Investidores", ocorrido ontem em São Paulo, executivos da área, entre eles o presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, Raymundo Magliano Filho, defenderam a utilização da Internet na negociação com ações como meio de atrair os investidores individuais e, assim, ajudar o mercado de capitais a superar a atual crise. O coordenador do Plano Diretor do Mercado de Capitais e diretor da Mercatto Gestão de Recursos, Thomáz Tosta de Sá, disse que as empresas devem começar a utilizar a Internet para atrair os investidores individuais e não apenas os institucionais, como acontece hoje. Segundo ele, as companhias podem usar as informações de suas páginas para transformar os próprios funcionários em investidores das suas ações. De acordo com Tosta de Sá, as empresas precisam olhar as ações como um produto e construir estratégias de marketing para vendê-las. Ele lembrou que o Brasil tem uma grande quantidade de trabalhadores que podem se tornar investidores do mercado de capitais. O Plano Diretor do Mercado tem como um dos seus princípios fundamentais a educação do investidor, o que inclui a divulgação de informações precisas e diversas por meio dos sites das companhias abertas. "É preciso um processo de aculturamento das empresas para o uso do mercado de capitais." Alternativa ao pregão viva-voz O diretor da corretora Souza Barros, Eduardo Lobo Fonseca, disse que as negociações com ações via Internet devem crescer à medida que o pregão viva-voz da Bovespa for se enfraquecendo. Ele acredita que o viva-voz vai desaparecer com o tempo e que as corretoras precisarão investir mais no Home Broker (Sistema Eletrônico de negociação). A Souza Barros é uma corretora com tradição no Home Broker. Da receita total de corretagem da corretora, cerca de 23% vem das negociações via Internet. "Praticamente todas as transações são realizadas por pessoas físicas", disse Fonseca. Para ele, a única alternativa para o crescimento do mercado de capitais é a busca por um grande número de investidores individuais, já que a participação somente dos institucionais não é suficiente para sustentar o mercado. Bovespa vai até você O presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, Raymundo Magliano Filho disse que a Internet é uma das apostas do mercado para sair da crise atual. Ele afirmou que trata-se de um instrumento importante para a Bolsa e para as empresas alcançarem investidores em todo o Brasil. "A Bovespa precisa de credibilidade, e só vai conseguir isso com transparência e visibilidade. A Internet é um veículo importante para que as metas sejam atingidas." Magliano disse que a Bolsa está apostando no projeto da Internet (Home Broker), assim como na proposta "Bovespa vai até você". Essa proposta visa buscar investidores em fábricas e universidades, por exemplo. "A solução para sair da crise é levantar da cadeira e ir mostrar aos trabalhadores o que é um mercado de capitais." Segundo Magliano, os trabalhadores têm um grande potencial para investir no mercado de capitais. Em 1994 a participação das pessoas físicas no volume total da Bovespa era de 6,1%, sendo que esse percentual passou para 21% em 2002.