Internet estimula participação na Bolsa De acordo com o presidente da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), Alfredo Rizkallah, as negociações eletrônicas pela Internet têm contribuído para um aumento da participação de pessoas físicas no mercado acionário nacional. Segundo ele, o volume de negócios cresceu de uma média diária de 12 mil negócios em 98 para 23 mil em 2000. A participação de pessoa física aumentou de 15,3% do mercado acionário em 99 para 19,2% em novembro de 2000. Rizkallah destacou também que a integração de todas as bolsas brasileiras ocorrida neste ano propiciou a queda de R$ 8 milhões para R$ 400 mil no valor de ingresso das corretoras no mercado de capitais. Por conta disso, o número de corretoras na Bovespa saltou de 70 para 130. A Bovespa passou a centralizar os negócios com ações do Brasil inteiro. Segundo ele, nesse processo não houve prejuízos, pois ainda continuam abertas oito bolsas, coordenadas pela Bovespa. Só a Bolsa de Santos foi fechada por estar no Estado de São Paulo. A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro passou a realizar operações com títulos públicos federais.