Internet facilita compras de material escolar O comércio eletrônico está preparado para a volta às aulas. Papelarias, livrarias e atacadistas virtuais são as grandes novidades para quem deseja pesquisar preços e comprar o material escolar sem sair de casa. O consumidor tem diversas opções para comprar a lista de produtos pelo computador. A www.papelariareal.com.br entrega os materiais em todo País. O prazo de entrega dos produtos é de 48 horas na Grande São Paulo e até 7 dias nas outras cidades. O valor do frete depende do peso dos produtos que formam a lista. Também é possível efetuar a entrega pelo correio e o cliente paga o reembolso postal. O pagamento pode ser realizado por meio de depósito em conta-corrente, cartão de crédito, ou um cheque de entrada e mais quatro pré-datados. O telefone de atendimento ao consumidor é 0800-150114. A loja virtual da atacadista Kalunga, a www.kalunga.com.br, realiza entregas na Grande São Paulo e os valores acima R$ 150,00 têm frete gratuito. Os consumidores que fizerem compras abaixo deste valor pagam um frete de R$ 3,50. O prazo de entrega é 36 horas, após a confirmação do pagamento, que pode ser feito por boleto bancário (parcela única com vencimento no primeiro dia útil após sua emissão) ou cartão de crédito, com pagamento em parcela única. Na loja www.saraiva.com.br, as compras acima de R$ 50,00 podem ser parceladas em até três vezes sem juros no cartão de crédito. Também é possível efetuar pagamento pelo débito automático Bradesco e Itaú ou por meio de boleto bancário. O prazo de entrega dos produtos, quando estes estão disponíveis na loja, é de 1 a 2 dias. Para produtos que precisam ser encomendados, o prazo pode chegar a 15 dias. O frete em São Paulo custa R$ 2,40 pelo primeiro produto e R$ 0,40 por cada produto adicional. No Rio de Janeiro, o valor é de R$ 2,80 e os demais R$ 0,40. Os valores do frete variam de R$ 2,40 a R$ 7,50 por primeiro produto e por item adicional de R$ 0,40 até R$ 1,50. Telefones para mais informações são: (00xx11) 3933-3366 na grande São Paulo, e 0800-144051 para interior e demais localidades. No site www.submarino.com.br, a entrega dos produtos varia de um a quinze dias, de acordo com o produto solicitado. O pagamento pode ser realizado por meio de boleto bancário, no cartão de crédito, em três vezes sem juros, para compras acima de R$ 50,00. Para valores acima de R$ 250,00 é possível parcelar em até seis vezes. Quem comprar acima de R$ 80,00 pode pagar em cheques, com uma entrada e três pré-datados. Também é possível o débito automático pelo Itaú. O frete é calculado no próprio site, de acordo com a compra.