Internet facilita compras de material escolar O comércio eletrônico está preparado para este período de volta às aulas. Papelarias, livrarias e atacadistas virtuais são opções para quem deseja pesquisar preços e comprar o material escolar sem sair de casa. O consumidor tem diversas opções para comprar a lista de produtos pelo computador. O site www.papelariareal.com.br entrega os materiais em todo País. O prazo de entrega dos produtos é de 48 horas na Grande São Paulo e até 7 dias nas outras cidades. O valor do frete depende do peso dos produtos que formam a lista. O pagamento pode ser feito através de reembolso postal, deposito em conta-corrente, cartão de crédito e cheque. Nas compras acima de R$ 200,00, o internauta poderá parcelar o pagamento em 5 cheques sem juros. O telefone de atendimento ao consumidor é 0800-150114. A loja virtual da atacadista Kalunga, a www.kalunga.com.br, realiza entregas na Grande São Paulo e ABC e os valores acima de R$ 150,00 têm frete gratuito. Os consumidores que fizerem compras abaixo deste valor pagam um frete de R$ 3,50. O prazo de entrega é de 36 horas após a confirmação do pagamento, que pode ser feito por boleto bancário ou cartão de crédito. Para as compras acima de R$ 300,00, o pagamento poderá ser feito em 3 vezes sem juros no cartão de crédito. O telefone de informações é (0xx11) 3346-9857. Na loja www.saraiva.com.br, as compras acima de R$ 75,00 podem ser parceladas em até três vezes sem juros no cartão de crédito. Nas compras acima de R$ 250,00 o cliente pode pagar em até cinco vezes sem juros no cartão. Também é possível efetuar pagamento por meio de boleto bancário. O prazo de entrega dos produtos, quando estes encontram-se na loja, é de 4 a 8 dias na Grande São Paulo e até 12 dias em outras cidades. Para produtos que precisem ser localizados, o prazo pode chegar a 15 dias. O frete em São Paulo custa R$ 2,50 pelo primeiro produto e R$ 0,50 por cada produto adicional. Para outras localidades o frete varia conforme a região. Os telefones para mais informações são (0xx11) 3933-3366 na grande São Paulo e 0800-144051 para as demais localidades. No site da papelaria Lapapel, www.lapapel.com.br, constam listas de materiais escolares das principais escolas da Capital paulista. O site oferece itens de papelaria, informática, técnico e desenho. A Lapapel entrega apenas para a Grande São Paulo e ABC. A taxa por entrega é de R$ 5,00. O internauta pode pagar através de boleto bancário e ou transferência eletrônica do Bradesco. O praz de entrega do site é de 72 horas após a confirmação do pagamento. Telefone para informações: (0xx11) 3872-4577. A livraria Siciliano também está realizando a venda de livros escolares via Internet. No site www.siciliano.com.br, os estudantes podem encontrar livros pedidos em listas de materiais de algumas escolas da Capital paulista. O prazo de entrega para São Paulo é de 2 dias úteis e para o Interior paulista é de até 3 dias úteis. Para as outras regiões do Brasil, o prazo varia entre 3 e 4 dias úteis. O frete para São Paulo é de R$ 2,50 para o primeiro produto e de R$ 0,50 para cada adicional. Para as outras localidades, o preço varai conforme a região. O internauta pode pagar através de boleto bancário, cartão de crédito ou transferência eletrônica de fundos. O site www.submarino.com.br também tem uma página de volta às aulas. O internauta pode encontrar o material didático mais requisitado pelas instituições, divididos por série, matéria e livros universitários. A loja virtual entrega os pedidos de acordo com o disponibilidade no estoque. As compras com valor superior a R$ 75,00 podem ser pagas em até 3 vezes e os pedidos acima de R$ 125 ,00 podem ser parcelados em até 5 vezes sem juros, no cartão de crédito. Também há outras opções de pagamento, como cheque, boleto bancário e débito automático. O telefone para informações e compra é 0300-7894000. Veja nos links abaixo os cuidados para a compra da lista de materiais escolares, as papelarias que entregam em domicílio e a cotação de preços em papelarias e atacadistas.