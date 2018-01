Internet foi o meio mais usado para entrega das declarações Quase a unanimidade dos contribuintes preferiu usar a Internet para fazer a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física este ano. A constatação é da Receita Federal que informou hoje terem sido entregues 20,560 milhões de declarações referentes ao ano-base 2004. Desse total, 20,028 milhões foram encaminhados pela rede mundial de computadores desde 1º de março, quando foi aberto o período de entrega. Isso equivale a 97,5% do total recebido este ano. O volume total de declarações entregues corresponde a um aumento de 2,5% sobre a estimativa da Receita, que havia previsto o recebimento de 20 milhões de documentos no prazo que terminou às 20 horas de sexta-feira. Segundo a Receita Federal, o levantamento final mostra ainda que outras 31.700 declarações foram encaminhadas pelo telefone (0300-78-0300) e 500 mil em formulários. Comparando-se com 2004, o volume total de documentos recebidos este ano corresponde a um aumento de 9,3%. No ano passado, a Receita contabilizou 18,8 milhões. Ainda segundo a Receita Federal, quem perdeu o prazo de entrega pagará multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% sobre o imposto devido. Estão obrigados a prestar contas à Receita os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 12.696 em 2004. Na avaliação do supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, apesar do grande volume de declarações recebidas nos últimos dias, não houve registro de congestionamento no sistema de transmissão das declarações. De segunda a sexta-feira, por exemplo, foram transmitidas mais de 9 milhões de declarações média de 1 milhão e 800 mil por dia.